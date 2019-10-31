Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео

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Нокаут украинского бойца в ММА
Нокаут украинского бойца в ММА / Facebook

В польском Гданьске на турнире Fame MMA 5 состоялся большой вечер смешанных единоборств, в одном из поединков которого выступил украинский боец.

Украинец Олег Ряшенцев дебютировал в ММА с болезненного поражения. Противостоял Ряшенцеву польский боец-дебютант Камил Хассан по прозвищу "Хасси".

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Польский боец ММА отправил соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову.

К слову, Олег Ряшенцев – звезда польского реалити-шоу Big Brother, работает фитнес-тренером. Он проживает в Польше, куда переехал из Запорожья. И Хассан, и Ряшенцев дебютировали в ММА.

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Теги: Новости Спорта Смешанные единоборства Спорт
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