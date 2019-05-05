Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
Украинский тяжелоатлет Сергей Спивак уступил в своем дебютном поединке в рамках UFC.
Его за 50 секунд забил американский боец Уолтер Харрис.
Смотрите также: МакГрегор впервые провел бой после позорного поражения Хабибу: видео
Бой состоялся в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаве (Канада).
Отметим, что в UFC Спивака представляли как бойца из Молдовы, но в его углу перед боем был украинский флаг.
Также в презентации WWFC он представлен украинцем.
Спивак в трех последних поединках побеждал Трэвиса Фултона и Тони Лопеса, а также нокаутировал Иво Кука. Сергей только раз дрался больше, чем 1 раунд – победа во второй пятиминутке над перспективным Дмитрием Микуцей.
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии