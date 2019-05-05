Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео

Украинский тяжелоатлет Сергей Спивак уступил в своем дебютном поединке в рамках UFC.

Его за 50 секунд забил американский боец Уолтер Харрис.

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Бой состоялся в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаве (Канада).

Отметим, что в UFC Спивака представляли как бойца из Молдовы, но в его углу перед боем был украинский флаг.

Также в презентации WWFC он представлен украинцем.

Walt Harris (12-7, 1 NC) bulldozes the debuting Serghei Spivac, trucking the "Polar Bear" in under a minute. The 35-year-old's wins are all by knockout, 10 in the opening frame. #UFCOttawa pic.twitter.com/KTUjTxH7IT — Bulgogi Jones (@Hamderlei) 5 мая 2019 г.

Спивак в трех последних поединках побеждал Трэвиса Фултона и Тони Лопеса, а также нокаутировал Иво Кука. Сергей только раз дрался больше, чем 1 раунд – победа во второй пятиминутке над перспективным Дмитрием Микуцей.

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