Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео

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Сергей Спивак уступил в своем дебютном поединке в рамках UFC
Сергей Спивак уступил в своем дебютном поединке в рамках UFC / twitter.com/bokamotoESPN

Украинский тяжелоатлет Сергей Спивак уступил в своем дебютном поединке в рамках UFC.

Его за 50 секунд забил американский боец Уолтер Харрис.

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Бой состоялся в рамках UFC Fight Night 151 в Оттаве (Канада).

Отметим, что в UFC Спивака представляли как бойца из Молдовы, но в его углу перед боем был украинский флаг.

Также в презентации WWFC он представлен украинцем.

Спивак в трех последних поединках побеждал Трэвиса Фултона и Тони Лопеса, а также нокаутировал Иво Кука. Сергей только раз дрался больше, чем 1 раунд – победа во второй пятиминутке над перспективным Дмитрием Микуцей.

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Теги: Новости Спорта Спорт
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