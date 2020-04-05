Украинского легкоатлета дисквалифицировали на три года за употребление допинга

Международные инстанции вынесли решение по делу украинского легкоатлета Назара Коваленко и дисквалифицировали его на три года.. Однако отстранили от спорта Коваленко с 9 марта 2017 года, поэтому легкоатлет уже успел отбыть дисквалификацию.

Решение Athletics Integrity Unit для легкоатлета объявил официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

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Международные инстанции вынесли решение по делу украинского легкоатлета Назара Коваленко. Спортсмена, который специализируется в спортивной ходьбе, обвиняли в употреблении допинга. Разбирательство длилось не один год и закончилось все дисквалификацией участника двух Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

У Назара были обнаружены аномальные показатели в биологическом паспорте легкоатлета, за что вынесли решение об отстранении от соревнований на три года.

Кроме этого, все результаты украинца с мая 2012 года по 2015 год аннулированы. Интересно то, что дисквалификация началась 9 марта 2017 года, а потому ее срок уже закончился, пока инстанции выбирали окончательное решение для украинца.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завершил соревнования с 27 результатом.

В 2013 году Назар Коваленко стал серебряным призером Кубка Европы.

Чемпион Универсиады-2015 в команде.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 20 км спортивной ходьбой он показал 40-й результат.

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