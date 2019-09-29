Украинского легкоатлета на чемпионате мира вывезли со стадиона в инвалидной коляске

Участник соревнований по спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате мира в Катаре Марьян Закальницкий дошел до финиша и упал от изнеможения. Со стадиона его забирали на инвалидной коляске.

Закальницкий добрался до финиша с 9-м результатом, и это было его лучшее время в сезоне – 4:12:28. Однако сразу после того, как спортсмен закончил соревнования, он упал от изнеможения, пишет УНИАН.

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В Катаре температура воздуха более 30 выше нуля, жара и высокая влажность. И даже поздние по времени суток старты не спасают спортсменов от истощения.



Закальницкого забирали со стадиона на инвалидной коляске / Фото Getty Images

Слова поддержки Закальницкому высказал президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в фейсбуке.

Бороться до последнего. Бороться, несмотря на нечеловеческие погодные условия. Так делают настоящие чемпионы! Спасибо Марьяну. Спасибо всем нашим ребятам, которые сегодня прошли через ад соревнований на 50 километров. Все вы действительно герои! Мы гордимся вами!

– написал Гоцул.

Победу в соревнованиях, к слову, получил японец Юсуке Судзуки со временем 4:04:20. Второе место у португальца Жоау Виейра, а третьим стал канадец Эван Данфи.

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