Умер украинский шахматист Богданович, который щеголял игрой за Россию

Известного украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу нашли мертвыми в квартире в Москве. Всего несколько дней назад Богданович попал в громкий скандал, когда сыграл за сборную России против Украины и посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Об этом сообщил ряд телеграмм-каналов и " Федеральное агентство новостей ".

Напомним 3 марта Богданович попал в базу "Миротворца" после матча за Россию против Украины

Впоследствии родные умерших подтвердили имена жертв:

Станислав Богданович – 27 лет, одессит, гроссмейстер и чемпион Украина в 2013 году по быстрым шахматам.

Александра Вернигора – студентка МГУ родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет.

Правдивой информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.

По предварительной информации, пара отравилась веселящим газом.



Богданович и Вернигора / Фото с Фейсбук шахматиста

Коротко о скандале вокруг Богдановича и его игры за Россию

2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне россиян.

Когда вокруг этого развернулся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".

В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, отправить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".