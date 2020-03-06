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Умер украинский шахматист Богданович, который щеголял игрой за Россию

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Известного украинского шахматиста Станислава Богдановича и его 18-летнюю подругу нашли мертвыми в квартире в Москве. Всего несколько дней назад Богданович попал в громкий скандал, когда сыграл за сборную России против Украины и посоветовал украинцам и россиянам чаще обниматься.

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Об этом сообщил ряд телеграмм-каналов и "Федеральное агентство новостей". 

Напомним 3 марта Богданович попал в базу "Миротворца" после матча за Россию против Украины

Впоследствии родные умерших подтвердили имена жертв:

  • Станислав Богданович – 27 лет, одессит, гроссмейстер и чемпион Украина в 2013 году по быстрым шахматам.
  • Александра Вернигора – студентка МГУ родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет. 

Правдивой информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.

По предварительной информации, пара отравилась веселящим газом.


Богданович и Вернигора / Фото с Фейсбук шахматиста

Коротко о скандале вокруг Богдановича и его игры за Россию

  • 2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне россиян.
  • Когда вокруг этого развернулся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".
  • В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, отправить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".

Подробнее Украинский шахматист выступил за сборную России в матче против Украины и цинично этим похвастался

 

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Скандал Украина – Россия Новости Украины Новости России Жертвы Шахматы Спорт
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