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Украинского спортсмена поймали на допинге, который принимал легендарный Лэнс Армстронг

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Даниил Сапунов / triathlon.org.ua

Украинский триатлонист Даниил Сапунов сдал положительный допинг-тест. Спортсмену грозит длительная дисквалификация.

Как сообщает Tri2b.com, 8 октября 2019 года, за 4 дня до гонки Ironman Hawaii-2019, в крови спортсмена был обнаружен эритропоэтин.

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Сообщается, что 38-летний украинец получит 4-летнюю дисквалификацию.

Почему эритропоэтин это допинг?
Возможность мышц выдерживать упражнения на выносливость зависит от подачи кислорода. Поэтому основная причина, по которой спортсмены используют этот стимулятор – улучшение доставки кислорода к мышцам.

В результате применения эритропоэтина известный американский велогонщик Лэнс Армстронг в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за употребление допинга и лишен всех титулов начиная с 1998 года

Украинец Сапунов – участник трех Олимпийских игр. В 2018 год он выиграл единственную в карьере гонку серии Ironman в Малайзии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Триатлон Допинг Спорт
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