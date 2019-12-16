Украинского теннисиста Долгополова подозревают в участии в договорных матчах

Украинский теннисист Александр Долгополов попал под описание участника договорных матчей. Немецкие ZDF и Die Welt опубликовали информацию о расследовании договорных матчей.

По данным Die Welt, в преступную схему вовлечены 135 игроков, среди которых теннисист топ-30 рейтинга ATP.

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Из действующих игроков топ-30 под эти критерии попадают Маттео Берреттини (8), Диего Шварцман (14), Алекс де Минаур (18), Бенуа Пер (24) и Николоз Басилашвили (26).

Кроме того, среди действующих теннисистов есть еще пять победителей трех турниров ATP, которые ранее были в топ-30: Виктор Троицки, Александр Долгополов, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур и Жоао Соуза.

В 2017 году в отношении Долгополова, который из-за травмы до сих пор не играет, уже проводилось расследование. Перед матчем с Тиаго Монтейро на турнире в Уинстон-Сейлеме коэффициент на победу украинца стал резко расти.

Троицки тоже вызвал подозрения, когда проиграл встречу, в которой вел 6:1, 5:1, 40:15 на подаче.

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Также СМИ сообщают, что криминальную схему в семи странах мира могла организовать армянская мафия.

Что известно о травме Долгополова? В мае 2018 года Александр получил травму руки. Теннисист перенес несколько операций на кисти. Долгополов не участвовал в турнирах с мая 2018 года. 31-летний теннисист снялся с Australian Open-2020 из-за очередной операции.