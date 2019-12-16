Украинского теннисиста Долгополова подозревают в участии в договорных матчах

11 Читати новину українською
Александр Долгополов / 24 канал

Украинский теннисист Александр Долгополов попал под описание участника договорных матчей. Немецкие ZDF и Die Welt опубликовали информацию о расследовании договорных матчей.

По данным Die Welt, в преступную схему вовлечены 135 игроков, среди которых теннисист топ-30 рейтинга ATP.

Читайте также: Возвращение откладывается: украинец Долгополов снялся с Australian Open

Из действующих игроков топ-30 под эти критерии попадают Маттео Берреттини (8), Диего Шварцман (14), Алекс де Минаур (18), Бенуа Пер (24) и Николоз Басилашвили (26).

Кроме того, среди действующих теннисистов есть еще пять победителей трех турниров ATP, которые ранее были в топ-30: Виктор Троицки, Александр Долгополов, Андреас Сеппи, Дамир Джумхур и Жоао Соуза.

В 2017 году в отношении Долгополова, который из-за травмы до сих пор не играет, уже проводилось расследование. Перед матчем с Тиаго Монтейро на турнире в Уинстон-Сейлеме коэффициент на победу украинца стал резко расти.

Троицки тоже вызвал подозрения, когда проиграл встречу, в которой вел 6:1, 5:1, 40:15 на подаче.

К слову: 17-летняя украинка Снигур совершила фантастический скачок в мировом рейтинге

Также СМИ сообщают, что криминальную схему в семи странах мира могла организовать армянская мафия.

Что известно о травме Долгополова? В мае 2018 года Александр получил травму руки. Теннисист перенес несколько операций на кисти. Долгополов не участвовал в турнирах с мая 2018 года. 31-летний теннисист снялся с Australian Open-2020 из-за очередной операции.

Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня
65855
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Александр Долгополов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:20 Бывший вратарь "Севильи" извинился перед голкипером "Шахтера" за гол в 2007 году: видео
61
15 декабря 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 255
сегодня 15:30 Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала
Юрій Семенюк 43
сегодня 15:05 Вратарь "Шальке" едва не убил игрока "Айнтрахта" ударом шипами – видео момента
Юрій Семенюк 102
сегодня 14:35 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Юрій Семенюк 128
Новости
Больше новостей
Залиште відгук