Украинского тренера забрала скорая со стадиона во время матча

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Владимир Мазяр
Владимир Мазяр

Во время матча между "Горняк-Спорт" и "Колос" в Кривом Роге, наставника команды гостей Владимира Мазяра забрала скорая прямо во время матча.

Во втором тайме, когда "Горняк-Спорт" вышел вперед в счете 2:1, к тренерской скамейке команды гостей направилась скорая помощь. Она отвезла в больницу главного тренера команды Владимира Мазяра.

К слову: Еще один украинский клуб могут лишить профессионального статуса из-за договорных матчей, – СМИ

"К счастью, все обошлось. Минут через двадцать наставник "Горняка-Спорт" прибыл на стадион и разделил успех с футболистами", – сообщили в клубе.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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