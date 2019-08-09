Украинского вратаря дисквалифицировали на 10 матчей за расизм

Украинского голкипера Константина Махновского из латвийского клуба "Вентспилс" дисквалифицировали сразу на 10 матчей. Причиной стали расистские высказывания игрока.

В конце матча против мальтийской "Гзира" во втором раунде квалификации Махновский получил красную карточку. Все из-за спора с игроком команды-соперницы Амаду Самба.

Представители "Гзира" заявили, что в Махновский оскорбил Самба по расовому признаку. Поэтому Дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал украинца на десять матчей. Самба, который тоже за споры получил красную карточку, дисквалифицирован на два матча.

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При этом представители "Вентспилса" отрицали расистские высказывания Махновского и во всем обвинили соперников. Исполнительный директор латвийского клуба Сергей Усачев заявил, что в "Гзира" таким способом пытаются скрыть свои ошибки при организации матча.

"Не была обеспечена безопасность нашей команды. Все началось с инцидента после завершения матча, когда наш вратарь отправился к команде праздновать победу. В этот момент на него напал мальтийский игрок. Никто из службы безопасности не пытался предотвратить инцидент. Только благодаря работникам нашего клуба удалось привлечь внимание главного судьи. Только тогда нашего вратаря удалось вытащить из толпы. После этого мы с трудом добрались до раздевалки, соперники вели себя очень агрессивно. После этого мы услышали обвинения в расистском высказывании нашего вратаря. Наш вратарь гражданин Украины, который даже не говорит по-английски. Кроме того, мы – многонациональная команда, в которой принципиально нет расизма", – заявил Сергей Усачев.

Стоит добавить, что "Вентспилс" уже сыграл следующий матч. Команда дома уступила португальскому "Гимарайншу" 0:3.

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