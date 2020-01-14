Украинскому пловцу не хватило 0,02 секунды, чтобы победить на турнире в Китае
Сразу две медали завоевали украинские пловцы на первом этапе FINA Champions Series в китайском Шэньчжэне.
Второе время на дистанции 50 метров баттерфляем показал Денис Говоров – 23,30 секунды. От победителя бразильца Николаса Сантоса он отстал лишь на 0,02 секунды.
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Еще одну медаль сборная Украины получила в 200-метровке баттерфляем. Ее принес 19-летний Денис Кесиль. Он проплыл дистанцию за 1:57.82 минуты, проиграв победителю 02.65 секунды.
Что такое FINAМеждународная любительская федерация плавания (сокращенно FINA) – организация, объединяющая большинство национальных плавательных федераций, определяющая основные направления развития некоторых (самых популярных) водных видов спорта, это: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде.
Под эгидой FINA проводится Чемпионат мира по водным видам спорта и другие международные соревнования. Штаб-квартира организации расположена в швейцарской Лозанне.
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