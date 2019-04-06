Украинскому полузащитнику сломали нос во время матча: фото ужасной травмы

Украинский полузащитник Игорь Харатин сыграл в матче за "Ференцварош" в Кубке Венгрии. Команда, которую тренирует Сергей Ребров, проиграла по сумме двух матчей "МОЛ Види", а Харатину в этом матче сломали нос.

Первый матч между этими командами на поле "Ференцвароша" закончился победой "МОЛ Види" 2:1. В ответном матче 1/4 финала Кубка Венгрии уже на 7-й минуте "Ференцварош" остался в меньшинстве. Пропустили гости же на 58-й минуте от Николова и на 82-й – от Миланова. И по сумме двух матчей вылетели из Кубка Венгрии.

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Видеообзор матча "МОЛ Види" – "Ференцварош"

Игорь Харатин в этом матче получил травму – ему сломали нос. Соответствующее фото игрок выложил у себя в Instagram. И даже пошутил над себой. "Теперь буду красивым. Но это не точно", – подписал фото футболист.