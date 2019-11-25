Украинскую арбитерку признали одной из лучших в мире

Украинка Екатерина Монзуль попала в десятку лучших арбитерок мира по итогам 2019 года. Эксперты и журналисты приняли участие в референдуме по определению лучшей женщины-рефери 2019 года, проводившей IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Монзуль в топ-10

Украинка Екатерина Монзуль заняла шестое место. В этом году Екатерина на международном уровне работала на матчах женского чемпионата мира.

Читайте также: VAR в Украине: названы два стадиона, которые получат сертификаты

В качестве главной арбитерки украинка выступала в трех играх: Германия – Испания (1:0), Камерун – Новая Зеландия (2:1) в групповом раунде и Франция – США (1:2) в четвертьфинале.

В годовой доработке Монзуль и статусные встречи женской Лиги чемпионов, в том числе – четвертьфинальный поединок прошлого розыгрыша трофея между французским "Лионом" и немецким "Вольфсбургом" (2:1).

В сезоне 2019/2020 в сентябре Монзуль уже отработала на игре 1/16 финала между итальянским "Ювентусом" и испанской "Барселоной" (0:2).

Кто стал лучшей арбитеркой?

Уверенную победу в опросе получила француженка Стефани Фраппар.

Результаты голосования / скриншот

В апреле 2019 года было объявлено, что Фраппар станет первой женщиной-судьей в высшей лиге чемпионата Франции.

28 апреля она дебютировала в Лиге 1 в матче 34-го тура "Амьен" – "Страсбург", в котором показала 4 предупреждения.

Фраппар работала главным судьей на финале женского чемпионата мира между США и Нидерландами.

Также 14 августа 2019 года Фраппар стала первой женщиной-рефери, которая работала на матче мужских команд в еврокубках. Француженка рассудила "Ливерпуль" и "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА.