Украинскую премьер-лигу может возглавить бывший вице-президент "Руха"
Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко рассматривается как новый глава Украинской премьер-лиги (УПЛ). Сейчас он единственный претендент на замену швейцарцу Томасу Гримму, чей контракт заканчивается.
Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон подтвердил, что Шевченко рассматривают как нового руководителя премьер-лиги.
Это важно Чемпионат Украины по футболу официально решили расширить до 16 клубов
На данный момент обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко. Он возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим высоты, которых эта федерация добилась. От наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов,
– сказал Генинсон "Футбол NEWS".
Владимир Генинсон сказал, что не слышал о других кандидатах. "Будут ли другие заявки – не знаю", – добавил экс-глава УПЛ.
Генинсон, который был президентом УПЛ с 2016 до 2018 года, сказал, что не вернется в президентское кресло.
"Это уже перевернутая страница для меня", – сказал Генинсон.
Примечательно Чемпионат Украины могут завершить по сценарию, выгодному для "Динамо" или "Зари"
- Сейчас главой УПЛ является швейцарец Томас Гримм. Он не собирается идти на второй срок.
- 1 ноября 2019 года вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский официально покинул свой пост в УПЛ.
- До этого Ключковский некоторое время формально оставался в штате лиги, работая "на общественных началах".
- Ожидается, что выборы нового президента УПЛ пройдут после карантина в Украине.
Что известно об Александре Шевченко?Родился 16 октября 1972 года во Львове. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Бывший вице-президент львовского клуба "Рух".
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.