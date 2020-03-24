Украинскую премьер-лигу может возглавить бывший вице-президент "Руха"

Глава Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко рассматривается как новый глава Украинской премьер-лиги (УПЛ). Сейчас он единственный претендент на замену швейцарцу Томасу Гримму, чей контракт заканчивается.

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон подтвердил, что Шевченко рассматривают как нового руководителя премьер-лиги.

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На данный момент обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко. Он возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим высоты, которых эта федерация добилась. От наибольшего развития любительского футбола до профессиональных клубов,

– сказал Генинсон "Футбол NEWS".

Владимир Генинсон сказал, что не слышал о других кандидатах. "Будут ли другие заявки – не знаю", – добавил экс-глава УПЛ.

Генинсон, который был президентом УПЛ с 2016 до 2018 года, сказал, что не вернется в президентское кресло.

"Это уже перевернутая страница для меня", – сказал Генинсон.

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Сейчас главой УПЛ является швейцарец Томас Гримм. Он не собирается идти на второй срок.

1 ноября 2019 года вице-президент Премьер-лиги Маркиян Ключковский официально покинул свой пост в УПЛ.

До этого Ключковский некоторое время формально оставался в штате лиги, работая "на общественных началах".

Ожидается, что выборы нового президента УПЛ пройдут после карантина в Украине.

Что известно об Александре Шевченко?Родился 16 октября 1972 года во Львове. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Бывший вице-президент львовского клуба "Рух".

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