Украину ждет матч с загнанной в угол Литвой

В эту субботу, 7 сентября, сборная Украины может еще на один шаг приблизиться к Евро-2020. За спиной у команды Андрея Шевченко половина матчей группового турнира квалификации, и равные шансы с Португалией попасть на чемпионат Европы. Правда, у действующих чемпионов есть еще целых два матча в запасе.

Следующий соперник сборной Украины – команда Литвы. Для нас это особый оппонент. Именно его украинцы обыграли первым в истории нашей национальной команды. Это произошло в мае 1993 года в Вильнюсе, где пройдет ближайший матч.

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Если верить экспертам, то нас снова ждет положительный результат. Аналитики Parimatch дают 79% на то, что победит сборная Украины. Здесь нужно учитывать уровень соперников. Украина занимает 25 место в рейтинге ФИФА, а Литва лишь 130-е. Да и наш состав по оценкам портала transfermarkt стоит в 16 раз больше. У сборной Украины шесть футболистов, которые оцениваются дороже, чем все игроки национальной команды Литвы.

Другими словами, все находится в руках подопечных Андрея Шевченко. Недооценивать соперника все же не стоит, он играет дома, и серия безвыигрышных матчей сделает его еще более злым. На выход из группы Литва претендовать не будет, но не откажется от возможности хлопнуть дверью. Главное здесь, чтобы пальцы не зажало нам.

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Из приятных новостей стоит отметить возвращение в строй Андрея Ярмоленко, который уже успел забить в чемпионате Англии за "Вест Хэм". Впрочем, больше всего удивил Коноплянка, который приехав в сборную, выкроил время, чтобы подписать контракт с новым клубом – "Шахтером". Так что после визита в Вильнюс и контрольного матча с Нигерией Евгений не будет возвращаться в Германию, а начнет готовиться с "горняками" к матчам Лиги чемпионов.