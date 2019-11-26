Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы

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Сергей Бойко / Footboom

Поединок пятого тура Лиги Европы между португальской "Витория Гимарайнш" и бельгийским "Стандардом" обслужит украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко.

Помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а четвертым судьей будет Евгений Арановский.

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Отметим, что матч Лиги Европы "Витория Гимарайнш" – "Стандард" начнется 28 ноября в 22:00.

В предыдущем матче бригада с Сергеем Бойко получила назначение на поединок отбора к Евро-2020. В Словакии украинские арбитры обслужили матч местной сборной против Азербайджана.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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