Украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

В понедельник, 12 августа, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила седьмую строчку. На вершину рейтинга вернулась японка Наоми Осака, которая сместила австралийку Эшли Барти.

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Даяна Ястремская по итогам прошлой недели повторила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка, которая вышла в третий круг турнира в Торонто, поднялась на 32 строчку.

Также свой рекорд на пять строк удалось обновить Катарине Завацкой, которая стала 127 номером списка.

В топ-100 располагается и Екатерина Козлова. Не сумев пробиться в основу турнира в Торонто, украинка потеряла три места и опустилась на 73-ю строчку.

Впервые в топ-400 поднялась Анастасия Шошина (382 место/+19), лучшие результаты в карьере показали Марина Чернышова (388-е место /+8) и Виктория Дема (546/+17), также личный рекорд установила 17-летняя Анастасия Поплавская (876-е место/+2).

Украинские теннисистки в топ-300 рейтинга WTA (по состоянию на 12 августа):



