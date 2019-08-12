Украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

113 Читати новину українською
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

В понедельник, 12 августа, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила седьмую строчку. На вершину рейтинга вернулась японка Наоми Осака, которая сместила австралийку Эшли Барти.

Читайте также: Свитолина вслед за Ястремской проиграла юной американке на турнире в Торонто

Даяна Ястремская по итогам прошлой недели повторила личный рекорд в рейтинге WTA. Украинка, которая вышла в третий круг турнира в Торонто, поднялась на 32 строчку.

Также свой рекорд на пять строк удалось обновить Катарине Завацкой, которая стала 127 номером списка.

В топ-100 располагается и Екатерина Козлова. Не сумев пробиться в основу турнира в Торонто, украинка потеряла три места и опустилась на 73-ю строчку.

Впервые в топ-400 поднялась Анастасия Шошина (382 место/+19), лучшие результаты в карьере показали Марина Чернышова (388-е место /+8) и Виктория Дема (546/+17), также личный рекорд установила 17-летняя Анастасия Поплавская (876-е место/+2).

Украинские теннисистки в топ-300 рейтинга WTA (по состоянию на 12 августа):


 

blog_ava
Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
сегодня
26600
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
сегодня 14:28 Скандалы в УПЛ – угрозы "Динамо" из-за телепула, "Шахтер" против титульного спонсора
Ігор Саджениця 120
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4025
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4399
Зинченко шокировал фанатов крутым приемом и контролем мяча на тренировке "Манчестер Сити": видео
сегодня 09:14 Зинченко шокировал фанатов крутым приемом и контролем мяча на тренировке "Манчестер Сити": видео
272
"Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео
11 августа 20:44 "Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом разгромил "Челси" в первом туре АПЛ: видео
1797
Новости
Больше новостей
Залиште відгук