Улицу Ивано-Франковска переименовали в честь легендарного спортсмена

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Роман Вирастюк
Роман Вирастюк / Фото из открытых источников

Депутаты Ивано-Франковского городского совета назвали новую улицу города в честь известного легкоатлета Романа Вирастюка.

Так депутаты решили почтить память уроженца Ивано-Франковска, бронзового призера Чемпионата Европы, четырехкратного серебряного призера Кубка Европы, участника олимпиады в Атланте Романа Вирастюка, пишет "Правда".

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Его именем назвали вновь улицу в городе. Вирастюк умер 27 июля. 50-летнему легкоатлету за несколько дней до этого провели длительную операцию на сердце.

По завершению спортивной карьеры Вирастюк посвятил себя общественной работе, занимал должность главы департамента олимпийских видов спорта в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт легкая атлетика Новости Ивано-Франковска
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