Ультиматум "Зари": лидер УПЛ настаивает, чтобы матчи чемпионата проходили в Днепре и Запорожье

Луганская "Заря" вслед за черниговской "Десной" представила план по доигрыванию матчей верхней шестерки Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Если "Десна" предлагает, чтобы все матчи проходили в Киеве, то "Заря" настаивает на Днепре и Запорожье.

Как информирует сайт "Зари", клуб написал письмо Украинской ассоциации футбола (УАФ) и УПЛ с предложением доиграть первую шестерку в Запорожье и Днепре.

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В "Заре" заявили, что проведение матчей в Киеве ставит в неравные финансовые условия.

В частности, луганчан беспокоит, что они за свои деньги должны решить вопрос места проживания, питания, тренировки и восстановления команды.

"Десна" не предложила решения этих важных вопросов", – отметили в "Заре".

В "Заре" считают, что наличие в Киеве трех стадионов не может быть решающим фактором для определения места для доигрывания сезона.

По этому критерию, по нашему мнению, целесообразным будет проведение матчей на действительно нейтральных полях: стадионах "Арена Днепр" и "Метеор" в Днепре и стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье,

– говорится в заявлении "Зари".

Там добавили, что Днепр и Запорожье обладают достаточной инфраструктурой для тренировок команд и комфортного проживания футболистов.

"Заря", которая базируется в Запорожье, заявила, что город не является родным для клуба.

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В "Заре" заявили, что если альтернативный вариант доигрывания не будет согласован всеми клубами, то чемпионат должен быть досрочно завершен, учитывая положение команд после 23-го тура УПЛ.

После этого тура "Заря" занимает второе место, дающее право сыграть в отборочном цикле Лиги чемпионов.



Обращение "Зари" / фото: zarya-lugansk.com

С 12 мая в Украине будут разрешены командные тренировки. Ожидается, что сезон возобновится 30 мая.

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