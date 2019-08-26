Ультрас "Динамо" эмоционально пообщались с игроками после ничьей с "Олимпиком": видео 18+

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Ультрас "Динамо"
Ультрас "Динамо" / Фото из открытых источников

В субботу, 24 августа, на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством нового тренера Алексея Михайличенко.

После матча состоялся эмоциональный разговор между футболистами и ультрас киевского клуба.

Как это было: "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером (видео)

Смотрите видео разговора ультрас с футболистами "Динамо" после матча с "Олимпиком" (18+)

Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".

После матча Беньямин Вербич был не единственным футболистом, который отправился к болельщикам. К трибуне пошли лишь четверо футболистов "Динамо", один из которых – капитан Виктор Цыганков – пообщался с болельщиком. Жестко и на повышенных тонах.

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Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол
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