Ультрас "Динамо" эмоционально пообщались с игроками после ничьей с "Олимпиком": видео 18+
В субботу, 24 августа, на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" и донецкий "Олимпик" разошлись миром 1:1 в дебютной игре под руководством нового тренера Алексея Михайличенко.
После матча состоялся эмоциональный разговор между футболистами и ультрас киевского клуба.
Как это было: "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером (видео)
Смотрите видео разговора ультрас с футболистами "Динамо" после матча с "Олимпиком" (18+)
Спорт 24 писал, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".
После матча Беньямин Вербич был не единственным футболистом, который отправился к болельщикам. К трибуне пошли лишь четверо футболистов "Динамо", один из которых – капитан Виктор Цыганков – пообщался с болельщиком. Жестко и на повышенных тонах.
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