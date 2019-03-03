Ультрас "Шахтера" показательно сожгли флаг России на матче с "Черноморцем": видео

Ультрас "Шахтера" сожгли национальный флаг Российской Федерации на матче 20 тура УПЛ против "Черноморца" (1:0).

Фанаты донецкого "Шахтера" выступили против новой политики клуба, связанной с посещением матчей клуба на выезде.

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Ультрас "оранжево-черных" категорически против продажи билетов по паспортам и разглашением других персональных данных, которые отныне требует клуб для предотвращения проявлений расизма, ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости.

Поклонники команды Паулу Фонсека вывесили баннер: "Сегодня тебя сфоткал клуб, а завтра ты в папках РФ спецслужб".

«Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра завтра ты в папках спецслужб»



Протестуем против новых правил посещения выездных матчей от администрации ФК Шахтёр. pic.twitter.com/bTRfeS4J8W — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 марта 2019 г.

Кроме того, ультрас "Шахтера" прямо на трибунах сожгли флаг Российской Федерации, выполняя при этом гимн Украины.

Спорт 24 писал, что "Шахтер" минимально обыграл "Черноморец" благодаря реализованному пенальти Марлоса, а Паулу Фонсека выиграл 90 матч во главе "горняков".

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