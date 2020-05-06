Ультрас "Шахтера" выступили в поддержку Стерненко, но не надолго

Ультрас "Шахтера" возмущены действиями суда по делам украинского активиста Сергея Стерненко и коллаборанта Романа Лягина.

Ультрас "Шахтера" поддержали начинание активных болельщиков "Динамо" и также выступили в поддержку общественного активиста из Одессы Сергея Стерненко, пишет 24 канал.

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Впрочем, провисел пост в Facebook недолго и через пару часов был удален.



Удаленный пост ультрас "Шахтера" в поддержку Сергея Стерненко / Фото: Скриншот

Также поддержку Сергею Стерненко выразило объединения ультрас "Карпат". Болельщики львовского клуба призвали другие фанатские движения и общественные организации проявить солидарность и выразить свою поддержку.

Что известно о подозрении Стерненко?

Руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что в отношении Стерненко в любом случае будет подозрение.

Речь идет о деле, в котором Стерненко, обороняясь от вооруженных нападающих, смертельно ранил одного из них.

По ее словам, вопрос только в квалификации подозрения – умышленное убийство или убийство при самозащите.

В то же время общественный активист и волонтер Роман Синицын заявил, что подозрение совместно готовят Офис генпрокурора и СБУ. Скорее всего, вручат его уже до конца этой недели.

Также он сообщил, что Стерненко могут закрыть в СИЗО без права на залог.

Что известно о нападении на Сергея Стерненко?

На активиста трижды совершали организованное покушение на убийство. 24 мая 2018 года во время покушения Стерненко удалось выжить.



Сергей ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Стерненко обвинял в этом мэра Одессы Геннадия Труханова и руководство областной полиции.

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