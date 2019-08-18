Ультрас "Ворсклы" атаковали фанов "Днепра-1" и отобрали клубный флаг: фото

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Ультрас "Ворсклы"
Ультрас "Ворсклы" / Скриншот

После матча 4-го тура УПЛ "Ворскла" – "Днепр-1" произошел инцидент между ультрас полтавчан и фанами гостей.

Представители ультрас "Ворсклы" атаковали автобус болельщиков гостей на выезде из Полтавы и отобрали клубный флаг.

Видеообзор матча: "Ворскла" и "Днепр-1" сыграли в результативную ничью в Полтаве, Кравченко был удален

Причиной акции они называли оскорбления со стороны фанатов "Днепра-1" в адрес полтавчан во время матча.

Спорт 24 писал, что "Ворскла" в родных стенах разделила очки с новичком чемпионата Украины "Днепром-1". Команды сыграли в результативную ничью 1:1.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Днипро-1 ФК Ворскла УПЛ
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