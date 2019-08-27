Улучшение результата в спорте: основные ошибки новичков во время тренировок

Многие люди не задумываются над тем, что тренируясь, допускают много ошибок, которые мешают им достигать нужных и желаемых результатов. Поэтому предлагаем учиться на чужих ошибках и прогрессировать в тренировках, добиваясь той цели, которую ставим перед собой, когда идем в зал.

Итак, предлагаем рассмотреть основные ошибки новичков во время тренировок:

Тренировка на голодный желудок

Очень часто люди приходят заниматься физической нагрузкой в спортивный зал, не позавтракав или не пообедав, к примеру. В таком случае Вы делаете большую ошибку, ведь откуда организм будет брать энергию? Ответ прост – из ваших мышечных структур. Вы будете приходить в спортивный комплекс, чтобы тренировать и увеличивать в объеме мышцы, а организм будет их попросту сжигать. Поэтому, обязательно за 1,5-2 часа до тренировок постарайтесь полноценно поесть.

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Отсутствие разминок

Разминка это то, что не только убережет вас от неприятных травм, но и подготовит к физической нагрузке во время тренировки. Не рекомендуется сразу переходить к упражнениям, всегда выполняйте разминку в течение 5-10 минут, это разогреет и подготовит ваши мышцы и суставы.

Тренироваться очень мало, или же тренироваться слишком много

Диапазон для каждой группы мышц должен быть в определенных рамках – не менее трех и не более десяти раз за подход. Потому что есть определенные ограничения во время тренировочной программы, исходя из которых вы не получаете нужный и такой желаемый прогресс. Только ваши мышцы получают стресс, который впоследствии отразится на эффективном восстановлении.

Зависимость от одних и тех же упражнений

Никогда не стоит начинать и строить свою тренировку из одних и тех же упражнений. К примеру, если вы тренируете грудную группу мышц, то не стоит постоянно зацикливаться на жиме лежа. А если же тренируете спину – не обязательно начинать с тяги верхнего блока... Меняйте программу тренировки, только тогда будет заметен эффект.

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Слишком большое количество повторов при тренировке на силу

Если вы решили развивать силовую мощь, как и большинство людей, тогда работайте в диапазоне от трех до пяти раз на подход. Потому что не всегда большое количество повторов и подходов является эффективной методикой.

Всегда планируйте свою тренировку

На месяц, два, а то и пол года. Нужно разбить свои тренировки для того, чтобы тело не слишком изнурялось во время одной тренировки. Настройте свою периодизацию и следите за объемом и интенсивностью. Вы должны отслеживать ваш прогресс, а не просто посещать спортивный зал. Выполнять разнообразные и недейственные походы – это неправильная тренировка.

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Слишком маленький или же слишком большой интервал отдыха при подходах

Конечно, все зависит от цели вашей тренировки. Однако, слишком мало выделенного времени на отдых заставляет вас терять энергию и интенсивность при следующих подходах. А слишком большое количество времени не дает получить достаточный метаболический стресс.

Неполное восстановление после прошлой тренировки, или выздоровление от болезни

Если вы чувствуете слабость, отсутствие сил или сильную боль в мышцах – значит, вам нужен хороший отдых. Почему бы не дать организму восстановиться и не вернуться в спортивный зал уже с новыми силами? Начните воспринимать восстановление столь же серьезно, как и необходимость составлять детальный план своей будущей тренировки.

Автор: Назарий Дзюбановский