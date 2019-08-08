"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опубликовал мотивирующее стихотворение.
Сильными строчками украинский боксер призывает всех своих подписчиков не бояться, не быть гордыми и упрямыми, а также рассказывает, в чем смысл жизни.
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На языке оригинала:
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.
Умейте быть добрым и громко смеяться.
Умейте любить, без возврата без сдачи.
Умейте творить, в этом наша задача.
Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.
Не нужно в себе собирать эти камни,
Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.
Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.
Как известно, Александр Усик начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.
Спорт 24 писал, что поединок состоится 12 октября. Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena.