"Умейте всем страхам в лицо рассмеяться": Усик поразил сеть мотивирующим стихотворением

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) в Instagram опубликовал мотивирующее стихотворение.

Сильными строчками украинский боксер призывает всех своих подписчиков не бояться, не быть гордыми и упрямыми, а также рассказывает, в чем смысл жизни.

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На языке оригинала:

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться.

Умейте быть добрым и громко смеяться.

Умейте любить, без возврата без сдачи.

Умейте творить, в этом наша задача.

Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым.

Не нужно в себе собирать эти камни,

Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным.

Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеется. И вдохните на полные легкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться. Умейте быть добрым и громко смеяться. Умейте любить, без возврата без сдачи . Умейте творить, в этом наша задача. Не нужно боятся, что карман наш дырявый, не нужно быть гордым или упрямым. Не нужно в себе собирать эти камни, Тяжело нам дойти к тем вратам Первозванным. Научитесь смеяться только вставшему солнцу, и не прячьтесь под зонтик когда дождик смеётся . И вдохните на полные лёгкие воздух. В этом жизнь, в этом смысл, в это всем, и любовь есть. #usyk #usyk17#lomus17 #akblapin#boxing #workout #world#ukraina #usa#california #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Как известно, Александр Усик начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

Спорт 24 писал, что поединок состоится 12 октября. Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena.

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
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