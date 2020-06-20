Бывший полузащитник итальянского "Интера" Марио Корсо ушел из жизни. Корсо умер 20 июня в возрасте 78 лет.

Причины смерти экс-футболиста неизвестны. Об этом сообщает официальный Twitter "Интера".

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"Марио Корсо, вечный чемпион, ушел. Мыслями мы обращаемся к его семье в это непростое время. Есть такие люди, которым суждено стать легендой. Обладатели уникальных талантов, которых нельзя не любить", – говорится в сообщении клуба серии А.

É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM pic.twitter.com/AqD47xWNtX — Inter (@Inter) June 20, 2020

Что известно о Марио Корсо

"Божественная левая нога", как называли Корсо болельщики "Интера", играл на позиции левого вингера и выделялся филигранным исполнением "стандартов" и фланговых передач, самой техникой, интеллектом и выносливостью.

Легендарный игрок защищал цвета "нерадзурри" в 1957-1973 годах, проведя за миланский клуб 509 матчей, в которых забил 94 гола. Также Корсо выиграл в составе "змеев" 4 титула чемпиона Италии, 2 Кубка чемпионов и 2 межконтинентальных кубка.

В составе сборной Италии Корсо провел 23 матча (4 гола). Завершил карьеру игрока Марио в Дженоа (31 матч во всех турнирах, 6 голов), после чего без особого успеха тренировал "Лечче", "Катандзаро", "Интер", "Мантову" и "Барлетта".