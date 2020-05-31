Внезапно скончался отец тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня – Петр Ротань. Петр Ротань умер в субботу, 30 мая.

Отец Руслана Ротаня умер на 64 году жизни, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Причиной смерти Петра Ротаня не сообщаются.

УАФ, президент "Динамо" Игорь Суркис и другие украинские клубы выразили соболезнования Руслану Ротаню.

Краткая биография Петра Ротаня

Петр Ротань становился бронзовым призером чемпионата СССР среди любителей в 1985 году.

Он был чемпионом СССР среди любителей (1986-й), серебряный призер второй лиги чемпионата СССР (1988-й).

С 1980 до 1989 года играл в профессиональном клубе "Колос", который позже сменил название на "Ворскла".

Во второй лиге чемпионата СССР провел 184 матча, в которых забил 13 голов.

Тренировал любительскую команду "Новая жизнь" в Полтаве.