Умер победитель восьми турниров "Большого шлема" Эшли Купер

На 84-м году жизни умер легендарный австралийский теннисист Эшли Купер. В последние годы теннисист серьезно болел.

Купер ушел из жизни 22 мая. Подробности не уточняются, сообщает Wide World of Sport.

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Что известно об Эшли Купере

За свою карьеру Купер выиграл восемь турниров "Большого шлема". В 1958 году он стал победителем Открытого чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытого чемпионата США. В результате австралиец вошел в историю, выиграв три турнира "Большого шлема" в течение года.

Больших успехов теннисист добился и в парном разряде. Так, он четыре раза выигрывал турниры "Большого шлема" в парном разряде. Кроме того, в 1957 году он помог сборной Австралии выиграть Кубок Дэвиса.

В 1997 году имя Эшли Купера было включено в списки Зала спортивной славы Австралии. В 2001 году он стал членом Международного зала теннисной славы, а в 2007 году был проведен в кавалеры ордена Австралии за "службу теннису в ряде организаций, руководящих и развивающих этот вид спорта, а также как игрок, тренер и учитель молодых игроков".

Важно! Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был прекращен. Предполагается, что он не восстановится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе Rolan Garros на сентябрь и отмене Wimbledon.