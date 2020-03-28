24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико"

- Читати новину українською
Кристиана Минчол / ФК "Атлетико"

Юный перспективный игрок академии испанского "Атлетико" Кристиан Минчол умер в 14-летнем возрасте. Причина смерти футболиста не сообщается.

Об этом сообщил официальный сайт клуба. Молодой игрок выступал за "матрасников" с сезона 2013/14.

Читайте также 22-летний футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы спустя почти 3 года

"Атлетико" присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, – говорится в сообщении мадридского клуба.

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гиль шокирован смертью юного талантливого игрока: "В подобных ситуациях возникает ощущение беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые – от коронавируса, другие – от других болезней. Жаль, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбитое сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семьи и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, погибших в последние недели".

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter та Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье Атлетико Потери
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:19 Коронавирус унес жизнь баскетболиста Ли Грина
Баскетбол 2270
сегодня , 11:26 Въезд в Киев могут запретить до 24 апреля, вводят температурный скрининг
Новини України 21290
сегодня , 16:09 Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
Здорове життя 220013
сегодня , 09:16 Зинченко принес две победы Украине над Францией
Футбол 1176
сегодня , 12:34 У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
Новини України 12365
сегодня , 07:40 Супрун назвала золотой стандарт борьбы с коронавирусом
Новини України 40401
сегодня , 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Інші види спорту 936
сегодня , 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Інші види спорту 12054
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:30 Украинская спортсменка, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
сегодня 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
25 марта 19:06 5 правил поведения, которые помогут преодолеть коронавирус: советы от ВОЗ и ФИФА
Ігор Саджениця
сегодня 09:51 Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Софія Кулай
сегодня 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай

Новости
Больше новостей
Залиште відгук