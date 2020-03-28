Умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико"

Юный перспективный игрок академии испанского "Атлетико" Кристиан Минчол умер в 14-летнем возрасте. Причина смерти футболиста не сообщается.

Об этом сообщил официальный сайт клуба. Молодой игрок выступал за "матрасников" с сезона 2013/14.

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"Атлетико" присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, – говорится в сообщении мадридского клуба.

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гиль шокирован смертью юного талантливого игрока: "В подобных ситуациях возникает ощущение беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые – от коронавируса, другие – от других болезней. Жаль, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбитое сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семьи и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, погибших в последние недели".

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