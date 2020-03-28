Умер 14-летний талантливый футболист испанского "Атлетико"
Юный перспективный игрок академии испанского "Атлетико" Кристиан Минчол умер в 14-летнем возрасте. Причина смерти футболиста не сообщается.
Об этом сообщил официальный сайт клуба. Молодой игрок выступал за "матрасников" с сезона 2013/14.
Читайте также 22-летний футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы спустя почти 3 года
"Атлетико" присоединяется к скорби и хочет передать искренние соболезнования семье и друзьям Кристиана, – говорится в сообщении мадридского клуба.
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Гиль шокирован смертью юного талантливого игрока: "В подобных ситуациях возникает ощущение беспомощности. Это ужасно. В последние дни умерли очень близкие мне люди, некоторые – от коронавируса, другие – от других болезней. Жаль, что нельзя попрощаться с ними должным образом. У меня разбитое сердце. Кристиану было всего 14 лет. Посылаю большой поцелуй его семьи и всем, кто столкнулся с подобным. Мы приспустим флаг клуба в память о Кристиане и других спортсменах, погибших в последние недели".
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter та Telegram.
Читайте также
-
Первый украинский спортсмен заболел коронавирусом, завершение АПЛ: новости спорта 27 мартасегодня , 07:45
-
Английский клуб оштрафовал футболиста за провокационное фото в балаклавесегодня , 13:47
-
Марина Бех-Романчук рассказала, за чем скучает во время карантинасегодня , 17:15
-
Украинский футбол на грани катастрофы: журналист о судьбе клубов после карантинасегодня , 11:23
-
Украинец Милевский принес победу брестскому "Динамо": видеосегодня , 15:26
-
Усик удивил фанатов креативным жонглированием – видеосегодня , 16:04