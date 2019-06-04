Умер 5-летний мальчик, которому Хэмилтон посвятил победу на гран-при Испании

В Англии умер пятилетний Гарри Шоу. Именно он вдохновил пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на победу в гран-при Испании.

Вскоре после победы на гран-при Испании Хэмилтон опубликовал видео, где поблагодарил Гарри Шоу за его поддержку. По словам пилота, именно это вдохновило его на победу. Но на этом сюрпризы для Гарри не закончились. В один из дней возле дома мальчика припарковался настоящий болид MercedesAMGF1, на котором выступал Хэмилтон. А также трофей, который выиграл Хэмилтон в Испании.

Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

Такое внимание к мальчику помогло собрать деньги. которые нужны были семье на лечение Гарри. Он страдал от редкой формы рака в последней стадии – саркомы Юинга.

И после 10 месяцев борьбы с болезнью, 1 июня 2019 года пятилетний Гарри Шоу умер.

(1/3) It is with the greatest of sadness and most broken of hearts we have to inform you Harry slipped away on Saturday evening. He fought to the very end and we were both with him for his final moments. His pain and suffering is over. pic.twitter.com/8rzYS0LJeG — Harry Shaw (@HarrysPledge5) 3 червня 2019 р.

(2/3) It is impossible to imagine life without Harry and the hole he will leave in our lives. We are SO proud of Harry and everything he achieved in his life and the legacy he has created to help others. — Harry Shaw (@HarrysPledge5) 3 червня 2019 р.