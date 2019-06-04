Умер 5-летний мальчик, которому Хэмилтон посвятил победу на гран-при Испании
В Англии умер пятилетний Гарри Шоу. Именно он вдохновил пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона на победу в гран-при Испании.
Вскоре после победы на гран-при Испании Хэмилтон опубликовал видео, где поблагодарил Гарри Шоу за его поддержку. По словам пилота, именно это вдохновило его на победу. Но на этом сюрпризы для Гарри не закончились. В один из дней возле дома мальчика припарковался настоящий болид MercedesAMGF1, на котором выступал Хэмилтон. А также трофей, который выиграл Хэмилтон в Испании.
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Такое внимание к мальчику помогло собрать деньги. которые нужны были семье на лечение Гарри. Он страдал от редкой формы рака в последней стадии – саркомы Юинга.
И после 10 месяцев борьбы с болезнью, 1 июня 2019 года пятилетний Гарри Шоу умер.