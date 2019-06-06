Умер бывший футболист "Динамо" и ЦСКА Борис Деркач

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Умер Борис Деркач - экс-футболист Динамо, ЦСКА и Металлиста
Борис Деркач / из открытых источников

Бывший игрок киевского "Динамо", московского ЦСКА и харьковского "Металлиста" Борис Деркач умер в возрасте 55 лет.

О смерти футболиста сообщает издание "Фокус". Причину смерти издание не указывает.

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Как пишет "Фокус", несколько лет назад Деркач отправился на заработки в Камбоджу, потом перебрался в Малайзию, где стал бомжом. Весной 2019-го Деркача госпитализировали в тяжелом состоянии.

30 апреля Деркач вернулся в Украину, но отказался от помощи "Металлиста-1925" и Харьковской областной государственной администрации.

В Украине он проживал на квартире у своих знакомых, где и умер в мае. Тело футболиста похоронено на одном из харьковских кладбищ.

В 90-е годы он был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште (Венгрия), за что был наказан тюремным сроком. После освобождения из тюрьмы работал скаутом "Металлиста".

Деркач становился чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Потери
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