Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен

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Умер Фернандо Риксен – экс-футболист Нидерландов и Рейнджерс
Фернандо Риксен / thescottishsun.co.uk

Умер Фернандо Риксен – бывший футболист российского "Зенита", шотландского "Рейнджерс" и сборной Нидерландов. Риксен умер в возрасте 43 лет.

​О смерти футболиста в своем твиттере сообщили шотландский "Рейнджерс" и российский "Зенит". Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом. В последнее время он находился в хосписе в Шотландии.

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В 2013 году он сделал признание, которое шокировало Нидерланды. В эфире шоу "Мир продолжает двигаться" биограф Винсент де Врис, который сидел за спиной Риксена, рассказал, что у Фернандо боковой амиотрофический склероз. Самому хавбеку, на лице которого были слезы, не удавалось это выговорить. Это произошло, когда представляли автобиографию спортсмена.

Заболевание относится к числу редких. Со всего мира число страдающих ним людей оценивается в диапазоне от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. Обычно после выявления болезни человек живет от трех до пяти лет. Риксен уже продержался дольше. За это время он стал символом борьбы перед неизбежным результатом. В городе Ситтард, где Риксен начинал карьеру, был установлен памятник в его честь.

В июне футболист записал обращение с помощью устройства генерации речи, в котором сообщил, что сделает эвтаназию.

Фернандо Риксен за свою футбольную карьеру выступал за "Фортуну" Ситтард, АЗ, "Рейнджерс", "Зенит", "Минор", сборную Нидерландов. Футболист дважды становился чемпионом Шотландии, дважды выигрывал Кубок Шотландии, трижды Кубок шотландской лиги, чемпион России 2007 года, обладатель Суперкубка России, чемпион Кубка УЕФА 2008 и Суперкубка УЕФА.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Потери
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