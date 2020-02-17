Умер Гарри Грегг – бывший вратарь "Манчестер Юнайтед", который пережил мюнхенскую авиакатастрофу

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг умер в возрасте 87 лет. Он был одним из выживших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года.

Гарри Грегг умер в больнице в окружении семьи в силу своего возраста, сообщает BBC. Его смерть подтвердили и в "Манчестер Юнайтед".

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020

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Гарри Грегг перешел в "Манчестер Юнайтед" в 1957 году, побив трансферный рекорд среди вратарей – 23,5 тысячи фунтов. Всего Грегг провел за МЮ 210 матчей в период с 1957-го по 1966-й год.

Сыграл 25 матчей за сборную Северной Ирландии. В 1958 году он был признан лучшим вратарем чемпионата мира, опередив по голосам Льва Яшина.

Он был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года и помогал спасать других пассажиров. Именно он спас Бобби Чарльтона, Денниса Вайоллета и Джеки Бланчфлауэра.

Мюнхенская катастрофа с игроками "Манчестер Юнайтед"Трагедия произошла 6 февраля 1958 года. Тогда самолет с игроками "Манчестер Юнайтед", журналистами и болельщиками возвращался с матча-овета Кубке европейских чемпионов в Белграде, в котором МЮ сыграл против "Црвены Звезды". Самолет был вынужден остановиться на дозаправку в Мюнхене. После этого пилоты трижды пытались взлететь, и последняя попытка закончилась трагедией. Из-за снежной каши самолет не набрал нужной скорости, протаранил ограждение в конце взлетной полосы и врезался крылом в дом, стоявший неподалеку. Из 44 человек, находившихся на борту самолета, 21 человек выжил и 23 погибло: двадцать – мгновенно, один – по дороге в больницу, еще двое – в течение следующих нескольких недель. Среди них – восемь игроков "Манчестер Юнайтед".