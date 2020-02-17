Умер Гарри Грегг – бывший вратарь "Манчестер Юнайтед", который пережил мюнхенскую авиакатастрофу
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг умер в возрасте 87 лет. Он был одним из выживших в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года.
Гарри Грегг умер в больнице в окружении семьи в силу своего возраста, сообщает BBC. Его смерть подтвердили и в "Манчестер Юнайтед".
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- Гарри Грегг перешел в "Манчестер Юнайтед" в 1957 году, побив трансферный рекорд среди вратарей – 23,5 тысячи фунтов. Всего Грегг провел за МЮ 210 матчей в период с 1957-го по 1966-й год.
- Сыграл 25 матчей за сборную Северной Ирландии. В 1958 году он был признан лучшим вратарем чемпионата мира, опередив по голосам Льва Яшина.
- Он был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе 6 февраля 1958 года и помогал спасать других пассажиров. Именно он спас Бобби Чарльтона, Денниса Вайоллета и Джеки Бланчфлауэра.
Мюнхенская катастрофа с игроками "Манчестер Юнайтед"Трагедия произошла 6 февраля 1958 года. Тогда самолет с игроками "Манчестер Юнайтед", журналистами и болельщиками возвращался с матча-овета Кубке европейских чемпионов в Белграде, в котором МЮ сыграл против "Црвены Звезды". Самолет был вынужден остановиться на дозаправку в Мюнхене. После этого пилоты трижды пытались взлететь, и последняя попытка закончилась трагедией. Из-за снежной каши самолет не набрал нужной скорости, протаранил ограждение в конце взлетной полосы и врезался крылом в дом, стоявший неподалеку. Из 44 человек, находившихся на борту самолета, 21 человек выжил и 23 погибло: двадцать – мгновенно, один – по дороге в больницу, еще двое – в течение следующих нескольких недель. Среди них – восемь игроков "Манчестер Юнайтед".
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