Умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг

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Умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг
Умер гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг / Getty Images

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг умер 14 марта в возрасте 66 лет в Мельбурне. Причина смерти Уайтинга – легочная эмболия.

Свои соболезнования в связи со смертью директора Формулы-1 уже выразили команды McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing и другие, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).

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Я знаю Чарли Уайтинга много лет, он был большим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в Формуле-1, которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. Формула-1 потеряла верного друга,
– заявил президент FIA Жан Тодт.

На посту гоночного директора Уайтинг руководил стартовым светофором на треке и давал старт гонки. Кроме того, он был делегатом от FIA по безопасности и главой технического департамента Формулы-1. В обязанности Уайтинга входило управление логистикой на всех Гран-при, а также проверка болидов в боксах.

Что известно про Чарли Уайтинга? В автоспорт он пришел в середине 1970-ых годов. Вместе со старшим братом Ником Чарли помогал готовить к гонкам автомобили на трассе "Брэндс-Хэтч". Позже братья пришли в команду Hesketh Racing, которая базировалась неподалеку от трассы "Сильверстоун". После распада команды Уайтинг перешел на работу в Braham, владельцем которой был Берни Эклстоун, был фактическим руководителем "Формулы-1" до 2017 года.

В 1988 году Уайтинг стал техническим делегатом FIA в Формуле-1, а с 1997-го – гоночным директором и делегатом по безопасности.

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Теги: Спорт Формула-1 Потери Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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