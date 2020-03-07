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Умер хоккеист-рекордсмен по количеству добытых Кубков Стэнли

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6 марта перестало биться сердце известного бывшего канадского хоккеиста Анри Ришара. Всю карьеру хоккеист провел в клубе "Монреаль Канадиенс", а это более 1000 матчей.

Анри Ришар является членом Зала славы хоккея с 1979 года. Обладатель Кубка Стэнли. Младший брат другого звездного игрока монреальской команды Мориса Ришара.

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Краткая биография

Анри Ришар родился 29 февраля 1936 года в Монреале. Игровую карьеру хоккеист начал в 15 лет, еще в 1951 году. Анри Ришар ни разу не покидал состав команды из Монреаля, а это более 21 года в одном клубе.

В общем провел 1436 матчей в НХЛ, включая 180 игр плей-офф Кубка Стэнли. Наиболее результативный сезон Анри Ришар провел в сезоне 1953/54, сыграв 54 игры и забросив 56 шайб в ворота соперников.

В общем за всю спортивную карьеру Анри Ришар отметился 358 результативными бросками.

Достижения

  • Девять раз хоккеист принял участие в матчах всех звезд НХЛ.
  • В 1958 году выступил в матче первой сборной всех звезд НХЛ. В матче второй сборной всех звезд сыграл трижды.
  • Получил приз Билла Мастертона (1974).
  • Анри Ришар является обладателем одиннадцати Кубков Стэнли.
  • Входит в число 100 лучших хоккеистов НХЛ по версии престижного журнала The Hockey News под 30-м номером.

Что такое приз Билла Мастертона?Это ежегодная награда Национальной хоккейной лиги, которая присуждается игроку за преданность хоккею. Приз назван в честь Билла Мастертона, единственного игрока в истории НХЛ, который умер в результате прямой травмы, полученной во время игры. Его часто присуждают игроку, который возобновил карьеру.

Кубок Стэнли – престижный турнир в хоккее, который разыгрывается ежегодно между командами Национальной хоккейной лиги по системе с выбыванием. Первый розыгрыш кубка состоялся в 1893 году.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Потери NHL Хоккей
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