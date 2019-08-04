Умер известный экс-тренер "Химика" и "Одессы" Валентин Воронин

На 73-м году ушел из жизни известный белорусский тренер Валентин Петрович Воронин. Причины смерти иностранного специалиста пока не раскрываются.

О смерти Валентина Воронина на официальном сайте сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ).

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Долгое время специалист работал в Украине. Был ассистентом в одесской команде "Бипа-Мода". Также белорус возглавлял МБК "Одесса", "Возко", "Львовскую политехнику", "Химик", "Политехнику Галичину".

Получил со своими командами титул чемпиона Украины 1999 и 2002 годов (МБК "Одесса"). Под руководством Воронина "Политехника-Галичина" провела несколько наиболее удачных в своей истории сезонов. В 2008 году львовская команда заняла четвертое место в Суперлиге.

Воронин победил на чемпионате Европы 1994 года в дивизионе А со сборной Беларуси U-22.

Краткая биография Валентина Воронина

Валентин Воронин родился 26 января 1947 года в Ставропольском крае (Россия) в семье военнослужащих. После его рождения семья переехала в Подмосковье, где он закончил школу. С 1965 года – студент Московского института физкультуры, с 1968 – служил в Советской Армии (ЦСКА).

Позже начал выступать за баскетбольный клуб первой лиги подмосковный "Спартак" (нынешний БК "Химки"). В 1973 году выступал за "Алмаз" (Москва), в 1973-1975 годах – за "Локомотив" (Минеральные Воды), в 1976-1980 годах – "Сож" (Гомель, Беларусь).

С 1986 начал тренерскую карьеру. Под его руководством саратовский "Автодор" становился серебряным и трижды бронзовым призером российского чемпионата. Мастер спорта СССР (1973), заслуженный тренер Беларуси (1994).