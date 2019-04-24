Скончалась известный украинский боксер Юлия Лясота

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Юлия Лясота
Юлия Лясота

В Хмельницком в возрасте 28 лет умерла украинский боксер Юлия Лясота. Девушка скончалась в реанимации городской больницы.

Юлия Лясота была мастером спорта Украины по боксу, член Национальной сборной Украины, призером многих европейских и мировых соревнований. До прихода в бокс выступала на профессиональном уровне за гандбольный клуб "Хмельничанка".

Юлия Лясота умерла в 6:30 24 апреля в реанимационном отделении Хмельницкой городской больницы. По сообщению издания "Е", накануне Юлию Лясоту прооперировали. Во время соревнований в Польше ей стало плохо. По приезду в Украину ей поставили диагноз "Тромбоз сосудов печени, синдром Бадда-Киари" и сделали операцию. Еще во вторник, 23 апреля, она была еще в критическом состоянии, но впоследствии в стабильно тяжелом. Что стало причиной внезапной болезни, неизвестно.

У Юлии остался 11-летний сын и мать. 8 апреля 2019 года в войне на востоке Украины погиб ее отец.

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Теги: Новости Спорта Спорт Потери Бокс
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