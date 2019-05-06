Умер известный украинский шахматист Александр Вайсман

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Умер известный украинский шахматист Александр Вайсман

В Харькове на 81-м году жизни умер известный украинский и советский шахматист Александр Наумович Вайсман.

Александр Вайсман – заслуженный тренер Украины, чемпион Украины, 1975.

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Вайсман был наставником Валерия Неверова, Бориса Альтермана, Александра Голощапова, Антона Коробова, Александра Береловича, Татьяны Василевич и других.

Федерация шахмат Украины выразила искренние соболезнования его родным и близким.

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Теги: Новости Спорта Спорт Шахматы Потери
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