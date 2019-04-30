Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

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Умер Зураб Хромаев
Умер Зураб Хромаев

Во вторник, 30 апреля, умер общественный деятель, тренер, экс-президент Национальной федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев.

Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили его родственники. Известно, что Хромаев долго болел.

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В 2007 году он рассказывал, что решил уйти с поста президента баскетбольной федерации по состоянию здоровья. Тренер отмечал, что болеет сахарным диабетом.


Умер Зураб Хромаев

Зураб Хромаев – единственный из украинских специалистов, кто возглавлял сборную СССР. Вместе с Александром Гомельским Хромаев работал с ЦСКА, был главным тренером киевских команд "Будивельнык" и СКА.

Возглавлял Зураб Хромаев и национальную команду Украины, с которой в 1997 году впервые пробился в финальную часть чемпионата Европы.

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Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Новости Спорта Баскетбол
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