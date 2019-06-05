Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет.

Швед умер во сне еще во вторник, 4 июня, после непродолжительной болезни. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Юханссон занимал пост главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы. Его срок пребывания у руля организации стал рекордным. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини.

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В 1998 году Юханссон баллотировался на пост президента ФИФА, однако в итоге он проиграл выборы Зеппу Блаттеру. До 2005 года Юханссон был президентом стокгольмского клуба АІК.

Именно при руководстве Юханссона Кубок чемпионов был переформатирован в Лигу чемпионов. А трофей Юношеской лиги УЕФА назван в его честь.

В 2005 году награжден золотой медалью за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом.