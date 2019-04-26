Умер легендарный баскетболист "Бостона" Джон Гавличек

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Джон Гавличек
Джон Гавличек / twitter.com/Super70sSports

На 80-м году жизни умер легендарный баскетболист американского клуба "Бостон", член Зала славы Джон Гавличек.

Гавличек был выбран "Селтикс" под общим седьмым номером на драфте НБА в 1962 году.

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За 16 сезонов в лиге он стал 8-кратным чемпионом НБА, 13 раз избирался на Матч всех звезд, 11 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, 8 раз был выбран в сборную лучших по игре в защите, а в 1974 году стал MVP финальной серии.

В 1984 году, через шесть лет после окончания карьеры, Гавличек был принят в Зал славы. А в 1996 году был назван среди 50 величайших игроков в истории НБА.

Номер 17, под которым Гавличек провел всю карьеру в "Селтикс", был выведен из обращения.

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Теги: Новости Спорта Спорт Потери Баскетбол
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