Умер легендарный голкипер "Челси" Питер Бонетти, который провел за клуб 729 матчей

Легендарный голкипер клуба Питер Бонетти ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Причина смерти – длительная болезнь. Об этом сообщил "Челси" на своем официальном сайте.

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Бонетти играл за "Челси" в течение 19 лет. В составе "синих" голкипер выигрывал Кубок английской лиги, Кубок Англии и Кубок кубков в 1971 году.

Всего на счету Бонетти 729 матчей в составе "Челси", по этому показателю он уступает только другой легенде лондонского клуба, Рону Харрису.

Кроме "Челси", легендарный вратарь выступал за "Сент-Луис Старс", "Данди Юнайтед" и "Уокинг".

Также Бонетти сыграл 7 матчей за сборную Англии. В 1966 году он стал чемпионом мира в составе "трех львов" (на турнире не играл).

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