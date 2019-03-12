Умер легендарный нападающий сборной Бразилии Коутиньо

Бывший нападающий бразильского "Сантоса" и сборной Бразилии по футболу Коутиньо скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

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По словам врача Милтона Маттозиньо, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Из-за сахарного диабета у Коутиньо были ампутированы три пальца левой ноги. В январе он был госпитализирован с пневмонией.

"Мы потеряли одного из своих крупнейших наставников. Никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы", – говорится в сообщении "Сантоса" в Twitter.

A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 11 марта 2019 г.

Коутиньо дебютировал за "Сантос" в возрасте 14 лет в 1958 году. Он защищал цвета команды в 1967-м, а затем еще в 1969-м и 1970-м.

Нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории клуба – 368 мячей в 457 матчах. Больше только у Пепе (403 гола) и Пеле (1091).

В течение карьеры Коутиньо выиграл 31 командный трофей, среди которых не только чемпионат мира, но и 2 победы в Копа Либертадорес.

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