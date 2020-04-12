Умер легендарный пилот Формулы-1

Бывший пилот "Формулы-1" сэр Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет. Легендарный британский гонщик умер после длительной борьбы с болезнью.

В декабре 2018 года Мосс отказался от публичной жизни. Он провел 134 дня в больнице после перенесенной инфекции грудной клетки во время отпуска в Сингапуре в декабре 2016 года.

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Sir Stirling Moss has died at the age of 90#F1 https://t.co/6pFBdXoEZm — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

Краткая биография Мосса

Британец считается одним из величайших гонщиков Формулы-1 всех времен, хотя он и не выиграл чемпионат мира. Мосс является четырехкратным вице-чемпионом Формулы-1 и победителем гонки "24 часа Ле-Мана".

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержав победу в 212. В Формуле-1 Мосс выступил в 66 гран-при, выиграв 16 из них.

В 1958 году Мосс проиграл титул в Формуле-1 земляку Майку Хоторну. Хоторна должны были дисквалифицировать на гран-при Португалии, однако Мосс стал на его защиту.

Мосс – первый британский гонщик, выигравший домашний гран-при в 1955 году в Эйнтре.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде. В результате аварии пилот провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

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