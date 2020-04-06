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Умер легендарный тренер Радомир Антич, который возглавлял "Барселону", "Реал" и "Атлетико"

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Умер Радомир Антич / ФК "Атлетико"

Бывший тренер испанских "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" Радомир Антич умер в возрасте 71 года.

Знаменитый серб умер в Мадриде после длительной борьбы с тяжелой болезнью, сообщает Marca.

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Большую часть своей карьеры Антич провел в белградском "Партизане", с которым выиграл чемпионат Югославии в 1976 году. Через два года был уже чемпионом Турции вместе с "Фенербахче". Затем два сезона отыграл в "Сарагосе" и перешел в английский "Лутон". В мае 1983 года за четыре минуты до конца матча с "Манчестер Сити" Радомир забил гол, который спас "Лутон" от вылета из высшего дивизиона.

Антич – единственный в истории тренер, который в разное время возглавлял мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Барселону". С "Атлетико" в 1996 году Антич сделал "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок Испании.

Выводил сборную Сербии на чемпионат мира 2010 года, где команде не удалось выйти из группы. Кстати, при Античе дебютировал за национальную команду известный украинскому болельщику Милан Обрадович. Защитник восемь лет провел в Украине, где в основном выступал за харьковский "Металлист" и сыграл чуть больше десятка матчей за киевский "Арсенал".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ФК Барселона Реал Атлетико Спорт Футбол
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