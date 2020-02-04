Умер обладатель рекорда Украины по легкой атлетике

Во вторник, 4 февраля в 55-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся украинский легкоатлет, рекордсмен Украины по тройному прыжку Владимир Иноземцев.

Владимир Иноземцев за свою карьеру одержал немало ярких побед, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

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Но самая выдающаяся из них состоялась 20 июня 1990 года в Братиславе. Тогда на соревнованиях по тройному прыжку он показал результат 17 м 90 см, который уже почти 30 лет никто из отечественных атлетов не может превзойти.

Во время карьеры Владимир Иноземцев впредставляв Луганск.

Отметим, что мировой рекорд в тройном прыжке принадлежит Джонатану Эдвардсу из Великобритании и равняется 18,16 метра.