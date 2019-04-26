Умер отец погибшего футболиста Эмилиано Салы
Умер отец погибшего футболиста Эмилиано Салы Орасио Сала. Мужчина умер в своем доме в городе Прогресо от сердечного приступа.
Аргентинская газета Clarin сообщает, что 58-летний Орасио Сала внезапно почувствовал боль в груди, но когда врачи скорой помощи добрались до его дома, он уже не подавал признаков жизни.
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Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже умер,
– сказал мэр Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red.
Что случилось с Эмилиано Салой?
- Вечером 21 января над Ла-Маншем исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Салой. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где подписал рекордный контракт с местной командой.
- Перед исчезновением пилот самолета просил об экстренной посадке.
После сообщения об исчезновении самолета, была начата спасательная операция. Однако она осложнялась из-за плохих погодных условий, а также из-за того, что область поисков была достаточно большой.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета. Причиной стало то, что шансов найти уцелевшими Эмилиано Салу и Дэйва Ибботсона почти не было.
- После этого поисками занялись частные спасатели. Они и обнаружили обломки самолета. В четверг, 7 февраля, спасатели смогли извлечь тело из обломков затонувшего в Ла-Манше самолета.
- В пятницу, 8 февраля, полиция подтвердила, что тело, которое было обнаружено на борту затонувшего самолета и поднято на поверхность – это 28-летний аргентинский футболист.
Тело пилота Дэйва Ибботсона до сих пор не удалось обнаружить.
- 11 февраля эксперты назвали причину смерти Эмилиано Салы.
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