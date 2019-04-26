Умер отец погибшего футболиста Эмилиано Салы Орасио Сала. Мужчина умер в своем доме в городе Прогресо от сердечного приступа.

Аргентинская газета Clarin сообщает, что 58-летний Орасио Сала внезапно почувствовал боль в груди, но когда врачи скорой помощи добрались до его дома, он уже не подавал признаков жизни.

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Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже умер,

– сказал мэр Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red.

Muere el padre del fallecido futbolista Emiliano Sala - https://t.co/VNqNbFpZeR — CRHoy.com (@crhoycom) 26 апреля 2019 г.

Что случилось с Эмилиано Салой?

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