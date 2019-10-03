Умер призер Олимпиады-2002 Вольфганг Пернер, он закончил карьеру из-за допинга

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Умер Вольфганг Пернер – детали смерти призера Олимпиады 2002
Вольфганг Пернер умер

Бывший австралийский биатлонист Вольфганг Пернер умер в возрасте 52 лет. На Олимпийских играх 2002 года он получил бронзовую медаль.

Пернер финишировал третьим в 10-километровом спринте на Олимпийских играх 2002 в американском Солт-Лейк-Сиите. Это была первая медаль для Австрии в биатлоне на олимпиадах. Через четыре года на соревнованиях в Турине Пернер стал четвертым в спринте. Однако тогда во время обыска у него обнаружили запрещенные препараты. Его и других членов сборной Австрии дисквалифицировали.

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После этого Пернер признался в использовании допинга. За это его условно дисквалифицировали на 18 месяцев ареста, а также назначили штраф на 23 тысячи евро. Пернер же сразу закончил карьеру.

Умер Пернер 1 октября после продолжительной болезни. Ему было 52 года. У него осталась жена и двое детей.

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Теги: Спорт Потери Новости Спорта Новости биатлона
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