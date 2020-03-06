Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
5 марта украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора (тоже шахматистка) найдены мертвыми в Москве. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ.
Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Правдивой информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.
Важно Умер украинский шахматист Богданович, который щеголял игрой за Россию
Станислав Богданович краткая биография
Станислав Богданович – довольно известный украинский шахматист. Самый яркий талант Богданович продемонстрировал в очень юном возрасте. В частности, в 12 лет принял участие в рапид-мемориале Ефима Геллера (Одесса-2005), где сыграл вничью с Виктором Корчным, обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.
Станислав Богданович в детстве / Фото: chess-news.ru
Коллега и земляк Михаил Голубев даже называл Богдановича "возможно, самым талантливым за всю историю Одессы". В 2015 году занимал восьмую строчку в мировом рейтинге-списке по блицу.
Главные достижения Станислава Богдановича
- Многократный чемпион Украины по ускоренным шахматным дисциплинам.
- Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет.
- Чемпион Украины среди юношей до 18 лет.
- Чемпион Одессы (2010).
- Трехкратный чемпион Одесской области, в том числе – победитель двух суперфиналов открытого чемпионата области, турниров с гроссмейстерской нормой (2018, 2019).
- Победитель многих международных турниров.
Скандал вокруг Богдановича и его игры за Россию
2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне русских.
Когда вокруг этого развернулся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".
В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".
После скандала Станислав Богданович попал в "Чистилище" базы "Миротворца". Как указано в причинах, Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.
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Девушка Богдановича
Александра Вернигора – студентка МГУ родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет.
Станислав Богданович и Александра Вернигора / Фото: Facebook
Совсем недавно Вернигора выставила это фото в Facebook с Богдановичем и написала:
Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом. И я об этом не пожалела, хотя мне предварительно писали под одним постом: "Вот и попала очередная жертва в капкан". Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не мешало.
Я надеюсь, что и в следующем году буду иметь возможность написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!
Ограбление Богдановича
Однако в новостные сводки Богданович не всегда попадал благодаря шахматным успехам. Летом прошлого года Богдановича ограбили во время турнира – с его одесской квартиры вынесли 25 тысяч долларов.