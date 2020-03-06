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Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно

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5 марта украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора (тоже шахматистка) найдены мертвыми в Москве. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ.

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Правдивой информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.

Важно Умер украинский шахматист Богданович, который щеголял игрой за Россию

Станислав Богданович краткая биография

Станислав Богданович – довольно известный украинский шахматист. Самый яркий талант Богданович продемонстрировал в очень юном возрасте. В частности, в 12 лет принял участие в рапид-мемориале Ефима Геллера (Одесса-2005), где сыграл вничью с Виктором Корчным, обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.


Станислав Богданович в детстве / Фото: chess-news.ru

Коллега и земляк Михаил Голубев даже называл Богдановича "возможно, самым талантливым за всю историю Одессы". В 2015 году занимал восьмую строчку в мировом рейтинге-списке по блицу.

Главные достижения Станислава Богдановича

  • Многократный чемпион Украины по ускоренным шахматным дисциплинам.
  • Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет.
  • Чемпион Украины среди юношей до 18 лет.
  • Чемпион Одессы (2010).
  • Трехкратный чемпион Одесской области, в том числе – победитель двух суперфиналов открытого чемпионата области, турниров с гроссмейстерской нормой (2018, 2019).
  • Победитель многих международных турниров.

Скандал вокруг Богдановича и его игры за Россию

2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне русских.

Когда вокруг этого развернулся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".

В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".

После скандала Станислав Богданович попал в "Чистилище" базы "Миротворца". Как указано в причинах, Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.

Подробнее Украинский шахматист выступил за сборную России в матче против Украины и цинично этим похвастался

Девушка Богдановича

Александра Вернигора – студентка МГУ родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет.


Станислав Богданович и Александра Вернигора / Фото: Facebook

Совсем недавно Вернигора выставила это фото в Facebook с Богдановичем и написала:

Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом. И я об этом не пожалела, хотя мне предварительно писали под одним постом: "Вот и попала очередная жертва в капкан". Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не мешало.

Я надеюсь, что и в следующем году буду иметь возможность написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!

Ограбление Богдановича

Однако в новостные сводки Богданович не всегда попадал благодаря шахматным успехам. Летом прошлого года Богдановича ограбили во время турнира – с его одесской квартиры вынесли 25 тысяч долларов.

Умер украинский шахматист Богданович, который щеголял игрой за Россию
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Шахматы
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