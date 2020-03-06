Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно

5 марта украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора (тоже шахматистка) найдены мертвыми в Москве. По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ.

Молодых людей без признаков жизни вечером 5 марта нашел отец девушки, когда вернулся домой. Правдивой информации о причинах смерти Богдановича и Вернигоры нет. Известно, что рядом с телами лежали шарики с закисью азота.

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Станислав Богданович краткая биография

Станислав Богданович – довольно известный украинский шахматист. Самый яркий талант Богданович продемонстрировал в очень юном возрасте. В частности, в 12 лет принял участие в рапид-мемориале Ефима Геллера (Одесса-2005), где сыграл вничью с Виктором Корчным, обыграл гроссмейстеров Михаила Голубева и Николая Легкого.



Станислав Богданович в детстве / Фото: chess-news.ru

Коллега и земляк Михаил Голубев даже называл Богдановича "возможно, самым талантливым за всю историю Одессы". В 2015 году занимал восьмую строчку в мировом рейтинге-списке по блицу.

Главные достижения Станислава Богдановича

Многократный чемпион Украины по ускоренным шахматным дисциплинам.

Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей до 12 лет.

Чемпион Украины среди юношей до 18 лет.

Чемпион Одессы (2010).

Трехкратный чемпион Одесской области, в том числе – победитель двух суперфиналов открытого чемпионата области, турниров с гроссмейстерской нормой (2018, 2019).

Победитель многих международных турниров.

Скандал вокруг Богдановича и его игры за Россию

2 марта стало известно, что украинский шахматист Богданович в интернет-матче "Украина – Россия" сыграл на стороне русских.

Когда вокруг этого развернулся скандал в сети, Богданович в фейсбуке оправдался: "Мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса".

В том же посте шахматист написал: "Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства".

После скандала Станислав Богданович попал в "Чистилище" базы "Миротворца". Как указано в причинах, Богданович является участником пропагандистских антиукраинских акций России, занимается манипулированием общественно значимой информацией и отрицает факты российской агрессии.

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Девушка Богдановича

Александра Вернигора – студентка МГУ родом из Одесской области, шахматистка. Ей было 18 лет.



Станислав Богданович и Александра Вернигора / Фото: Facebook

Совсем недавно Вернигора выставила это фото в Facebook с Богдановичем и написала:

Пока большинство знакомых готовятся к Рождеству, мы празднуем более личное событие. Ровно год мы вместе с Ледяным Вирмом. И я об этом не пожалела, хотя мне предварительно писали под одним постом: "Вот и попала очередная жертва в капкан". Также я уже год живу в Москве и, к счастью, одно другому не мешало.

Я надеюсь, что и в следующем году буду иметь возможность написать такой пост. Ну что ж, поздравляю, дорогой Ледяной Вирм!

Ограбление Богдановича

Однако в новостные сводки Богданович не всегда попадал благодаря шахматным успехам. Летом прошлого года Богдановича ограбили во время турнира – с его одесской квартиры вынесли 25 тысяч долларов.