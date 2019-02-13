Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"

13 февраля, на 76-м году жизни, скончался легендарный форвард киевского “Динамо”, донецкого "Шахтера" и сборной СССР Виталий Хмельницкий.

Виталий Хмельницкий родился 12 июля 1943 года в селе Тимошовка Запорожской области. Начинал профессиональную карьеру в Ждановской "Азовстали" в 1962 году. В этом же году перебрался в донецкий "Шахтер". В течение двух сезонов за "горняков" Хмельницкий сыграл 73 матча, в которых забил восемь мячей.

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В 1964 году украинский форвард стал игроком киевского "Динамо". За столичный клуб Хмельницкий провел 217 матчей, в которых 54 раза огорчал вратарей соперника. За это время он четыре раза становился чемпионом СССР и дважды – обладателем Кубка СССР.

За сборную СССР в 1965-1971 годах сыграл 20 матчей, забил 7 голов. Участник чемпионата мира 1970.

До последнего времени Виталий Григорьевич работал в футбольной школе киевского "Динамо", детским тренером, а также в отделе селекции.