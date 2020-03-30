Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса

Экс-защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон умер в возрасте 72-х лет. Местные больницы не исключают, что причиной смерти мог стать коронавирус.

Печальную весть оповестил клуб в своем инстаграме. Официальная причина смерти не сообщается, но врачи пока не исключают, что причиной смерти мог стать коронавирус.

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Футбольная семья находится в трауре. Умерла одна из наших замечательных легенд: Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Отдыхай в покое, – написали в клубе.

В последние годы футболист страдал болезнью Паркинсона, поэтому был в группе риска сразу по нескольким показателям.

Хосе Луис Капон провел в составе "Атлетико" 9 сезонов, а это около 200 матчей в Ла Лиге.

Защитник выиграл с клубом два чемпионства (1972/73 и 1976/77).

В сезоне 1975/76 стал обладателем Кубка Испании.

Обладатель Межконтинентального кубка в 1974 году, когда "красно-белые" по сумме двух матчей обыграли аргентинский "Индепендьенте" (0:1, 2:0).

Это уже вторая смерть в мадридском клубе за несколько дней. Раньше оборвалась жизнь юного перспективного игрока академии испанского "Атлетико" Кристиана Минчола. Ему было всего 14 лет. Причина смерти футболиста не сообщается.

Добавим, что по состоянию на сегодня, 30 марта, в Испании выявлены более 82 тысяч человек, больных коронавирусом, из них умерлы почти 7 тысяч человек. Испания занимает второе место среди стран с самой высокой смертностью от коронавируса.

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